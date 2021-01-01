Хотите сохранить интерьер вашего автомобиля новым на десятки лет? В нашем салоне ваше желание, это закон. Самый экономичный и надежный способ — чехлы на кресла, сшитые в точности с детализацией конструкции сидений любых моделей авто. Они не только защищают от внешних условий, но и неузнаваемо преображают салон. Выберите стиль по своим предпочтениям — строгую классику или агрессивность спорткара.

В интернет-магазине «Мир Чехлов» вы найдете варианты пошива чехлов или накидок на сидения авто любых марок, включая нестандартные конструкции и старые модели машин. Цена комплекта будет зависеть от вида материалов, сложности кроя, дополнительных элементов. У нас есть по-настоящему уникальные проекты из:

Алькантары;

Велюра;

Жаккарда;

Экокожи.

Солидно выглядят автокресла с чехлами «автопилот» с сочетанием разных материалов и цветов. «Автопилоты» мы шьем на заказ по модельным лекалам, но можем выполнить и по индивидуальному заказу.

Если вы уже выбрали готовый чехол из каталога и приняли решение сделать покупку у нас, тогда можете быть уверены в точности размеров именно под вашу модель авто. Единственное, чего у нас нет, так это чехлов-маек, которые не держатся на месте и истираются уже через пару дней.

Наши авточехлы не только красивы, но и долговечны. Это объясняется качеством материалов и мастерством изготовителей. Конструкции всех экземпляров хорошо продуманы, их легко устанавливать самостоятельно. Если же вы предпочитаете принимать заказ «под ключ», тогда наш мастер готов приехать к вам по указанному адресу.

Уникальные чехлы

Теперь у вас есть возможность самому визуально сконструировать внешний вид чехла. Для этого на сайте мы разместили специальный конструктор. Если вы захотите уточнить детали разработки уникального изделия, тогда к обсуждению мы пригласим мастера нашего салона, он посоветует материал, цвет, крепление, дополнительные элементы. Попадая в «Мир Чехлов», вы приобретете уникальный продукт, которого больше нигде нет.

Купить оригинальный товар в нашем салоне, означает получить:

Качество. Продукция проходит технический контроль, тесты на растяжение, а разрывные швы — на работоспособность Airbag. Все модельные чехлы сертифицированы согласно мировым требованиям стандартов.

Простую установку. Комплект несложно установить самостоятельно. Для этого не требуются специальные приспособления или инструменты. Но всё же, мастер выполнит установку значительно быстрее. В нашем сервисе работает услуга вызова мастера к месту.

Звоните нам, пишите на e-mail или приезжайте в офис лично, заказывайте доставку в любой регион РФ. И обратите внимание, что цены в нашем интернет-магазины ниже, чем в аналогичных организациях. К тому же, и гарантия у нас больше.

