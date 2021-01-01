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Наши новинки

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Чехлы на Фольксваген Поло седан (сплошной) (2009+)
Фольксваген Поло седан (сплошной) (2009+)
Доступно цветов: 27
7 500 руб.
Чехлы на Шевроле Круз седан (2009-2015)
Шевроле Круз седан (2009-2015)
Доступно цветов: 27
7 500 руб.
Чехлы на Хендай Солярис 2 (2017-2020)
Хендай Солярис 2 (2017-2020)
Доступно цветов: 27
7 500 руб.
Чехлы на Хендай Крета (2016-2020)
Хендай Крета (2016-2020)
Доступно цветов: 27
7 500 руб.
Чехлы на Форд Экоспорт рестайлинг (2018-2020)
Чехлы на Форд Экоспорт рестайлинг 2018
Доступно цветов: 27
7 500 руб.
Чехлы на Фольксваген Джетта 7 (Origin / Respect) (2018+)
Фольксваген Джетта 7 (Origin / Respect) (2018+)
Доступно цветов: 27
7 500 руб.
Чехлы на Тойота Рав 4 (2018-2020)
Тойота Рав 4 (2018-2020)
Доступно цветов: 27
7 500 руб.
Чехлы на Рено Аркана (2019-2020)
Рено Аркана (2019-2020)
Доступно цветов: 27
7 500 руб.
Алькантара
Ромб
Экокожа
Велюр
Алькантара ромб

Авточехлы

Конструктор

Если вы хотите приобрести качественное изделие из прочного материала, мы предлагаем вам купить чехлы автопилот. Этот продукт уже давно зарекомендовал себя на рынке автомобильных аксессуаров, как наиболее востребованный, надежный и привлекательный. Чехлы автопилот обладают целым рядом положительный характеристик, которые превозносят их перед конкурентами.

Основные преимущества чехлов автопилот

Для автолюбителей, которые хотят не только улучшить внутренний дизайн салона, но и получить дополнительные преимущества, мы предлагаем свой товар.

Чехлы из экокожи
лучшее качество
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВСТАВКА АВТОЧЕХЛА ИЗ ЭКОКОЖИ

Для большего комфорта водителя и пассажиров в центральной части авточехла используется перфорированная экокожа. Перфорация позволяет экокоже «дышать» и отводит лишнюю влагу.

УНИКАЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ

Вы можете придать индивидуальность своему салону с помощью пошива индивидуальных чехлов. Конструктор чехлов вам в помощь.

ИНТЕРЕСНЫЙ ДИЗАЙН

Интересные и современные варианты оформления ваших сидений: Стандарт, Ромб и Спорт.

РАЗНЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ ЛЮБОЙ ЧАСТИ

В конструкторе вы можете выбрать разные цвета для каждой части: центральной, боковой, задней, и даже для ниток и канта.

Материалы
Они выполнены исключительно из качественных автотканей и экокожи.
Анатомия
Такие чехлы гарантируют надежное сцепление с родным сидением, не скользят и не сползают при резких поворотах или виражах. Они идеально повторяют рельеф автокресел.
Разнообразие
Все варианты продукции представлены в различной цветовой гамме, нескольких материалах и дизайнах.
Индивидуальность
Для каждого кузова разрабатывается своё уникальное лекало. Таким образом чехлы удобно устанавливать, и они сидят на ваших сидениях, как штатная перетяжка.
Безопасность
Авточехлы производятся таким образом, что они не препятствуют раскрытию подушек безопасности. На них есть специальные разрывные швы.
Гарантия
На все чехлы предоставляется 2-летняя гарантия
Пошив на заказ
Если комплекта для вашего автомобиля не будет в наличии, то вы всегда можете заказать пошив авточехлов.

Чехлы на автомобильные сидения

Хотите сохранить интерьер вашего автомобиля новым на десятки лет? В нашем салоне ваше желание, это закон. Самый экономичный и надежный способ — чехлы на кресла, сшитые в точности с детализацией конструкции сидений любых моделей авто. Они не только защищают от внешних условий, но и неузнаваемо преображают салон. Выберите стиль по своим предпочтениям — строгую классику или агрессивность спорткара.

В интернет-магазине «Мир Чехлов» вы найдете варианты пошива чехлов или накидок на сидения авто любых марок, включая нестандартные конструкции и старые модели машин. Цена комплекта будет зависеть от вида материалов, сложности кроя, дополнительных элементов. У нас есть по-настоящему уникальные проекты из:

  • Алькантары;
  • Велюра;
  • Жаккарда;
  • Экокожи.

Солидно выглядят автокресла с чехлами «автопилот» с сочетанием разных материалов и цветов. «Автопилоты» мы шьем на заказ по модельным лекалам, но можем выполнить и по индивидуальному заказу.

Если вы уже выбрали готовый чехол из каталога и приняли решение сделать покупку у нас, тогда можете быть уверены в точности размеров именно под вашу модель авто. Единственное, чего у нас нет, так это чехлов-маек, которые не держатся на месте и истираются уже через пару дней.

Наши авточехлы не только красивы, но и долговечны. Это объясняется качеством материалов и мастерством изготовителей. Конструкции всех экземпляров хорошо продуманы, их легко устанавливать самостоятельно. Если же вы предпочитаете принимать заказ «под ключ», тогда наш мастер готов приехать к вам по указанному адресу.

Уникальные чехлы

Теперь у вас есть возможность самому визуально сконструировать внешний вид чехла. Для этого на сайте мы разместили специальный конструктор. Если вы захотите уточнить детали разработки уникального изделия, тогда к обсуждению мы пригласим мастера нашего салона, он посоветует материал, цвет, крепление, дополнительные элементы. Попадая в «Мир Чехлов», вы приобретете уникальный продукт, которого больше нигде нет.

Купить оригинальный товар в нашем салоне, означает получить:    

  • Качество. Продукция проходит технический контроль, тесты на растяжение, а разрывные швы — на работоспособность Airbag. Все модельные чехлы сертифицированы согласно мировым требованиям стандартов.

  • Простую установку. Комплект несложно установить самостоятельно. Для этого не требуются специальные приспособления или инструменты. Но всё же, мастер выполнит установку значительно быстрее. В нашем сервисе работает услуга вызова мастера к месту.

Звоните нам, пишите на e-mail или приезжайте в офис лично, заказывайте доставку в любой регион РФ. И обратите внимание, что цены в нашем интернет-магазины ниже, чем в аналогичных организациях. К тому же, и гарантия у нас больше.

Возможен как самовывоз продукции в Москве, так и доставка в пределах России.

Установка чехлов в коротком видео

Новости

новости
Накидки от наледи на лобовое стекло: критерии выбора, плюсы и минусы
Зимой автомобили на открытом воздухе неизбежно промерзают. Многие автолюбители используют скребки, чтобы избавиться от наледи. Но их применение требует времени и может закончиться появлением царапин. Гораздо безопаснее накидка на лобовое стекло.
Подбор чехла на КИА Рио
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Преимущества и недостатки универсальных чехлов
Универсальные чехлы продаются в автомагазинах запчастей и других сопутствующих товаров. Прилагается список марок машин для которых подходит данная продукция. Они продаются готовым комплектом и подгоняются под сиденья при установке.

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России
С 1999 года Российская швейная группа «АВТОПИЛОТ» шьет чехлы для автомобильных сидений на собственной фабрике
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